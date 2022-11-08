Azerbaycanlı subaylar 2 yıl önce topraklarını işgalden kurtarmanın gururunu yaşıyor

Azerbaycanlıların "vatan savaşı" dediği 2. Karabağ Savaşı'na katılan subaylar ve askerler, her gittikleri yerde vatandaşlar tarafından ilgi ve saygıyla karşılanıyor.

Azerbaycanlılar, 30 yıllık vatan hasretlerine canlarını feda edercesine çarpışarak son koyan her askeri kahraman olarak görüyor.

AA muhabirleri, Karabağ zaferinin 2. yılında savaşta yer alan subaylarla bir araya geldi. Subaylar, savaşta yaşadıklarını, emirlerindeki askerlerinin kahramanlıklarını ve topraklarının kurtarılışını anlattı.

Yarbay İslam Hacıyev, emrindeki askerlerle Sukavuşan, Ağdam, Cebrayıl, Gubadlı ve Şuşa istikametlerinde Ermeni güçlere karşı savaştıklarını, savaş süresince bir adım bile geriye çekilmediklerini söyledi.

Kendilerine verilen tüm görevleri yerine getirdiklerini ve toprakları işgalden kurtardıklarını belirten Hacıyev, "Azerbaycan ordusu tüm zorlukların üstesinden kahramanca geldi. Ermeniler beyaz fosfor bombaları da kullandı bize karşı. Bunlar yasaklı silahlar fakat bizi hiçbir şekilde durduramadılar." dedi.

Hacıyev, yıllardır başkomutanın hücum emrini beklediklerini ifade ederek "Azerbaycan ordusu düşmanın yıllarca oluşturduğu savunma hattını kısa sürede geçti. Düşmanın direncini kırarak tarihi Azerbaycan topraklarını işgalden kurtardık." diye konuştu.

Askerlerinin de topraklarını kurtarmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını vurgulayan Hacıyev, "28 Eylül'de üç askerim yaralandı. Bunu saatler sonra öğrendim. Yaralı olduklarını bize söylememişler. Nedenini sordum. 'Biz cephe gerisine, hastaneye gitmek istemiyoruz' dediler. Bu da askerimizin vatanlarına bağlılığından kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Hacıyev, savaşın üzerinden 2 yıl geçtiğini belirterek şunları kaydetti:



"Azerbaycan ordusu bu sürede gücüne güç kattı. Bugün müzakere süreci devam ediyor fakat demir yumruk hala yerinde. Düşman herhangi bir provokasyona kalkışırsa anında gerekli yanıtı vermeye hazırız. Düşman da bunu çok iyi anlıyor."

Yarbay Agil Kasımov ise emrindeki askerlerle 2. Karabağ Savaşı'nda farklı cephelerde çarpıştığını söyledi.

Savaşta tabur komutanı olduğunu anlatan Kasımov, "Başkomutan yıllardır beklediğimiz emri verdi ve biz karşı saldırıya geçtik. 30 yıldır hasretinde olduğumuz topraklarımızı işgalden kurtardık. Askerlerim yaralandı fakat yaralı olmalarına rağmen savaşmaktan kaçınmadılar. En çok sordukları soru, 'Komutanım, ne zaman saldırıya geçeceğiz.' oldu. Ben vatan savaşına katıldığım için ve zafer kazandığımız için gurur duyuyorum." dedi.