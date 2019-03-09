Azeri diasporası tek vücut
Ermeni lobisinin örgütlü saldırıları karşısında Azerbaycan’ın en önemli kuvveti konumundaki yurtdışında yaşayan Azeriler, bu sene gerçekleştirdikleri Hocalı Soykırımı anmalarıyla gelişme dönemine adım attıklarını gösterdi.
Anavatan hissini derinleştiren Azerbaycan diasporası, Hocalı Soykırımı’nın 27’inci yıldönümünde 50’den fazla ülkede yaklaşık 200 farklı anma törenleri düzenledi. Diasporanın son durumuna ilişkin açıklama yapan Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği, “Azeri halkı bu sene yaptığı anmalarla ulusal konularda büyük irade koyabileceğini dünyaya kanıtlanmıştır” tespitinde bulundu.
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