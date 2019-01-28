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Azez’de patlama: 7 yaralı

Suriye’nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 7 sivil yaralandı.

  • AA
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Edinilen bilgiye göre Kilis ili karşısında Suriye topraklarında yer alan Halep iline bağlı Azez ilçesinde bir araca yerleştirilen bomba patladı.

Patlamada 7 sivil yaralandı, çevredeki binalarda ve araçlarda da maddi hasar meydana geldi. Yaralılar çevredeki hastanelere nakledildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Azez yerel meclisi sağlık birimi sorumlu yardımcısı Cuma Ökkeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azez’in güneyinde bir bombalı saldırı gerçekleştirildiğini ve Azez Ehli Hastanesi'ne 7 yaralının ulaştığını, bunlardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Azez Basın Sorumlusu Naif Abbud ise “Sivil savunma ekipleri olarak patlama yerinde önlemler aldık. Yaralı 7 kişi hastanelere nakledildi.” ifadelerini kullandı.

#Tarihtebugün 1920 yılında Türk ulusunun birliği ile vatanın bütünlüğünün gelecekteki güvenliğini amaçlayan Misak-ı Milli kararları kabul edildi

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