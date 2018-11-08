Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı araç saldırısı düzenlendi

Türkiye sınırına yaklaşık 1,5 km uzaklıkta meydana gelen patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

Yetkililer, bir servis aracına yerleştirilen bombanın, uzaktan kumandalı mayın olduğunu bildirdi.

Servis aracının Siccu kavşağına sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından park edildiği öğrenildi.

Patlamayı henüz üstlenen olmadı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri ve İHH acil yardım ekipleri patlamanın ardından araçta çıkan yangını söndürürken emniyet birimleri çevrede güvenlik önlemlerini artırdı.