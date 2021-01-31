İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2021 Pazar / 17 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3223
  • EURO
    8,8899
  • ALTIN
    433.532
  • BIST100
    1473.45
Dünya

Azez'de terör saldırısı

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 1 sivil öldü, 8 sivil yaralandı.

AA31 Ocak 2021 Pazar 16:11 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 16:24
ABONE OL

Kilis ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'in ilçe merkezinde, Suriye Geçici Hükümet Binası ve Azez Kültür Merkezi'nin yanında araca yerleştirilmiş bomba infilak ettirildi.

Saldırıda, 1 sivil öldü, 8 sivil yaralandı.

Emniyet güçleri ve itfaiye ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Yaralılar da bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Çevrede bulunan ev ve araçlarda, maddi hasar meydana geldi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.