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Dünya

Azez’de teröristlerin saldırısı sonrası enkaz görüntülendi

Terör örgütü YPG/PKK Suriye’nin Azez ilçesine dün düzenlediği topçu ve füze saldırısı sonrası yıkım görüntülendi.

IHA17.01.2020  15:36 - Güncelleme: 17.01.2020  15:36

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde sivil yerleşim yerlerini hedef alarak topçu ve füze saldırısı düzenledi. 3 sivilin yaralandığı saldırı sonrası bölgede evler, mağazalar ve altyapısı büyük bir hasar gördü. Normal hayatlarına geri dönen siviller kendi çabalarıyla temizleme çalışmalarını gerçekleştirdi. Siviller, terör örgütünün tahrip ettiği ev ve yolları yeniledi. Sivillerin yeterli parası olmadığı için basit çözümlerle kullanılamaz hale gelen ev ve sokakları yenileme çalışmaları yapıyor. Saldırılar sonucu meydana gelen hasarları sivillerin kendi çabalarıyla tamir etmeye çalışması ise sivillerin zor olan ekonomik durumu gittikçe daha da zorlaştırıyor.

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