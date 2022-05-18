Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 84. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

10:15 Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rus ordusuna karşı direnişin sembolü haline gelen Azovstal fabrikasından dün tahliye edilen Ukraynalı askerlerin görüntüleri yayınlandı.

09:40 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının en yoğun yaşandığı Mariupol'de, Ukrayna'nın gönüllülerden oluşan piyade birliği "Azov Taburu"ndan bazı askerlerin teslim olduğu bildirildi. Askerler, helikopter ve tanklarla korunan konvoyla Yelenovka'ya götürüldü.

09:15 Avrupa Birliği'nin (AB), 2027 yılına kadar Rus petrol ve doğalgazına olan bağımlılığını sona erdirmek ve yeşil enerjiye geçişini hızlandırmak üzere atacağı ve 210 milyar euro yatırım gerektirecek planı bugün açıklaması bekleniyor.

09:00 Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, 75. Cannes Film Festivali'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kastederek "diktatör" ifadesini kullandı. Zelenski, "Diktatörün kaybedeceğinden eminim." diye konuştu.

08:45 Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Londra Borsasından çıkmayı planladığını duyurdu.

07:40 Japon hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları başlattığı şubat sonundan beri 984 Ukraynalının ülkeye kabul edildiğini bildirdi.

07:00 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Zaporijya bölgesinde bulunan Orikhiv yerleşim yerinde tahıl depoları isabet aldı. Saldırı sonrası tesis büyük ölçüde kullanılamaz hale geldi.

05:00 ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları sırasında işlediği savaş suçlarına dair kanıtları ortaya çıkarmak üzere başlattığı "Çatışma Gözlemevi" programını açıkladı.

03:00 Rus ordusundan emekli Albay Mikhail Khodarenok, Rus devlet televizyonunda katıldığı programda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını eleştirerek, "Durum kötüye gidiyor, Ukrayna ordusu 1 milyon kişiyi silahlandırabilir" dedi.

02:30 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski ile telefonda görüşme yaptı.

02:00 Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkeden tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan yedinci kafile Elazığ'a ulaştı.

01:00 Rusya'nın Ukrayna'daki muhtemel savaş suçlarını inceleyen Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) Başsavcı Karim Khan, Ukrayna'ya müfettiş, adli tıp uzmanı ve destek personelinden oluşan 42 kişilik ekip gönderildiğini açıkladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi, şu ana kadarki en büyük ekibini Ukrayna'ya gönderdi.

00:50 Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği önünde toplanan 200'den fazla Ukraynalı, Türkçe "Türkiye Mariupol'ü kurtar" sloganı atarak, Rusya'nın uzun süredir kuşatma altında tuttuğu Mariupol kentinde sıkışan bazı Ukraynalı askerler ve siviller için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

00:45 Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından konuşan AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, "Ukrayna'daki savaş tam anlamıyla bir uyanış oldu' dedi.

00:00 Rus ordusu, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde 5 katlı binayı vurması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.