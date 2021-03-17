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Dünya

B-2 bombardıman uçakları Portekiz'e ulaştı

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-2 bombardıman uçaklarının, icra edilecek birtakım görevler için Portekiz'e ulaştığı bildirildi.

star.com.tr17 Mart 2021 Çarşamba 21:15 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 21:25
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ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-2 bombardıman uçakları, gerçekleştirilecek birtakım görevler için Portekiz'in Lajes bölgesindeki hava üssüne aktarıldı.

ABD Hava Kuvvetleri'nin hizmetindeki bombardıman uçakları, Norveç, İsveç ve Portekiz'de çeşitli görevler icra edecek.

ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Bombardıman harekat grubunun misyonları, ABD'nin NATO'nun toplu savunmasındaki rolünü göstermektedir ve ABD'nin genişletilmiş caydırıcılık kapasitesinin bir göstergesidir." ifadeleri yer aldı.

star.com.tr

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