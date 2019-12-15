B. Faso’dan Macron’a üslup ayarı
Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 4 Aralık’ta Londra’da düzenlenen NATO zirvesinde Fransız askerlerinin bulunduğu Afrika ülkelerinde yükselen bir Fransa karşıtlığı gördüğü ve bu ülkelerin liderlerinden buna ilişkin izahat beklediği yönündeki sözlerine tepki gösterdi.
Ülkesinin 59. bağımsızlık yıldönümünde konuşan Kabore, Macron’un G5 Sahel ülkelerinin liderlerini Barkhane güçlerinin geleceği hakkında konuşmak için Fransa’ya davetinde kullandığı üslubun sorunlu olduğunu söyledi. “Karşılıklı saygıyı dikkate almalıyız” diyen Kabore, “Macron’un konuşmasında kullandığı ton ve üslup sorunlu. Öncelikle bu sorunlu üslubu ele almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
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