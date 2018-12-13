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Baba Vanga’dan Trump kehaneti: Sağır olacak!

Her sene sonunda önümüzdeki yıl olacağını iddia ettiği kehanetleri açıklanan, 1996’da hayatını kaybeden Bulgar kahin Baba Vanga’nın 2019’a dair tahminleri belli oldu.

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Bu zamana kadar kehanetlerinin yüzde 85’i tutan ve 11 Eylül saldırısını ile Barack Obama’nın ABD Başkanı seçilmesini bilen Baba Vanga, 2019 yılında Donald Trump’ın tehlikede olduğunu bildirdi. Vanga’nın gelecek sene ile ilgili kehanetinde ABD Başkanı Donald Trump’ın gizemli bir hastalığa yakalanacağı ve sonucun sağır kalacağı ifade edildi.

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