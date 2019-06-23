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Bab'da araca yerleştirilen bomba patladı: 1 ölü

Suriye’nin kuzeyinde Bab ilçe merkezinde Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) araca yerleştirilen bombanın etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı esnada patlaması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bab kent merkezinde ÖSO aracına yerleştirilen bomba, güvenlik güçlerince fark edildi.
 
Çevrede güvenlik önlemleri alınmasının ardından, bomba imha ekipleri olay yerine intikal etti.
 
ÖSO aracına yerleştirilen bombanın imhası sırasında patlama meydana geldi.
 
Patlamada ağır yaralanan 2 bomba imha uzmanı çevredeki hastanelere nakledildi. Yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğerinin tedavisi sürüyor.
 
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Güvenlik birimleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
 
Dün öğle saatlerinde de Bab ilçe merkezinde bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 13 sivil yaralanmıştı.

''Gençler benim kankam, dolayısı ile kankalarıma laf söyletmem.''

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