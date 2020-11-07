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Dünya

Bab'da patlama: 3 ölü

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, terör örgütü DEAŞ döneminden kalma bomba düzeneği infilak etti. Olayda 3 polis hayatını kaybetti.

AA07 Kasım 2020 Cumartesi 13:32 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 13:32
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Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ilçe merkezindeki Bab Hastanesi yakınlarında boş arazide bomba düzeneği tespit edildi.

Düzenek, yerel polis güçlerince güvenli bölgede patlatılmak üzere kent merkezi dışına taşındığı sırada infilak etti.

Patlamada 3 polis yaşamını yitirdi.

Söz konusu bombanın terör örgütü DEAŞ döneminden kalma olduğu öğrenildi.

Askeri muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçe merkezi, Türkiye’nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 23 Şubat 2017'de DEAŞ'tan temizlenmişti.

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