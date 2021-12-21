İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2021 Salı / 17 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,879
  • EURO
    14,5691
  • ALTIN
    735.504
  • BIST100
    1892.02
Dünya

Babür-1B başarıyla test edildi

Pakistan ordusu, menzili artırılan seyir füzesi Babür-1B'yi başarıyla test ettiğini duyurdu.

AA21 Aralık 2021 Salı 18:35 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 18:35
ABONE OL

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Babür-1B füzesinin kara ve denizlerdeki hedefleri yüksek doğruluk oranıyla vurabildiği belirtilerek, Pakistan'ın stratejik caydırıcılığını artıracağına işaret edildi.

Açıklamada, füzenin menzilinin ne kadar artırıldığına dair bir bilgiye yer verilmedi. Füzenin ilk versiyonu olan Babür, 700 kilometre menzile sahip.

Pakistan'ın bu açıklaması, 18 Aralık'ta Hindistan ordusunun, nükleer başlık taşıyabilen yeni nesil güdümlü füze sistemi "Agni P'yi" test ettiğini duyurmasının ardından geldi. Menzili 1000 ila 2 bin kilometre olan güdümlü füze Agni P nükleer başlık taşıyabiliyor.


İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.