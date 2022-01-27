İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2022 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BAE, 12 Afrika ülkesine getirdiği uçuş yasağını kaldırıyor
Dünya

BAE, 12 Afrika ülkesine getirdiği uçuş yasağını kaldırıyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kovid-19'un Omicron varyantının yayılması sonrası 12 Afrika ülkesine uyguladığı uçuş yasağını kaldırma kararı aldı.

AA27 Ocak 2022 Perşembe 13:44 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 13:45
ABONE OL

BAE Ulusal Acil Kriz ve Afet Yönetimi İdaresince yapılan açıklamada, 29 Ocak itibarıyla Kenya, Tanzanya, Etiyopya, Nijerya, Kongo Cumhuriyeti, Güney Afrika, Botsvana, Esvatini, Lesoto, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den tüm uçuşlara izin verileceği bildirildi.

Açıklamada, Uganda, Gana ve Ruanda'dan gelecekler için yeni sıkı tedbirler uygulamaya konulacağı belirtildi.

BAE'ye bu ülkeden gelecek yolcuların kendi ülkelerinden kalkıştan 48 saat öncesinde, kalkış yaptıkları havalimanında ve BAE'de iniş yaptıkları havalimanında negatif PCR test sonucu alması gerektiği bilgisi paylaşıldı.

BAE, hem söz konusu varyantın hızlı yayılması hem de bu ülkelerin bazılarından gelen yolcuların özel kliniklerden aldıkları sahte PCR testi sonuçlarını ibraz etmesi sonrası kısıtlamaya gitmişti.

Kısıtlama, Afrika ülkelerinin tepkisine yol açmıştı.

  • Afrika ülkesi
  • dünay haberleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.