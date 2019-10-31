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BAE, Aden'i Suudi Arabistan'a teslim ederek çekildi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) askerleri, Yemen'in geçici başkenti Aden'i Suudi Arabistan ve Yemen güçlerine teslim ederek çekildi.

  • AA
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BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberinde, BAE Silahlı Kuvvetler Komutanlığının Aden'in teslimiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamaya yer verildi.

Açıklamada, Aden'in Suudi Arabistan ve Yemen güçlerine devredilmesinin başarıyla sonuçlandığı kaydedildi.

BAE güçlerinin, Aden'i Husilerden ve terör örgütlerinden 17 Temmuz 2015'te kurtardığı ifade edilen açıklamada, BAE ve Suudi Arabistan kuvvetlerinin Yemen güçlerini teslim aşamasında askeri görevini yerine getirebilecek düzeyde eğittiği ve silahlandırdığı vurgulandı.

BAE görev gücünün, güvenliği sağladıktan sonra Aden'i Yemen ve Suudi Arabistan güçlerine teslim ettiği belirtilen açıklamada, BAE güçlerinin, dost ve kardeş güçlerle iş birliği yaparak Yemen'in güneyindeki illerde ve diğer bölgelerde terör örgütlerine karşı savaşmaya devam edeceği aktarıldı.

Bir askeri kaynağın daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, BAE'nin, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonunun Yemen'in geçici başkenti Aden'deki karargahında bulunan güçlerini geri çektiğini aktarmıştı.

Kaynak, BAE'nin, Aden'in batısında yer alan karargahtaki güçlerini tahliye ederek, buradaki silahlarını, askeri mühimmatını, iletişim araçlarını ve ambulanslarını aldığını ifade etmişti.

Koalisyon karargahının tahliye işleminin, BAE'nin Aden'deki güvenlik ve askeri durumu denetleme görevinin tamamen sona erdiği anlamı taşıdığı belirtiliyor.

BAE Kızılay Örgütü de 21 Ekim'de Aden'deki faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı.

Arap koalisyonuna öncülük eden Suudi Arabistan güçleri, son haftalarda Yemen hükümetine bağlı birlikler ile Güney Geçiş Konseyi arasındaki çatışmayı bitirme çabaları kapsamında Aden'deki bazı stratejik bölgelerde konuşlandırılmıştı.

İran destekli Husilere karşı mücadele etmesi beklenen BAE'nin, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ile ona bağlı güçleri desteklemesi Yemenli yetkililerin tepkisini çekmişti.

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