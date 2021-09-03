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Dünya

BAE, Afganistan'a gıda ve ilaç taşıyan yardım uçağı gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), gıda ve ilaç taşıyan bir acil yardım uçağını Kabil'e gönderdiği bildirildi.

AA3 Eylül 2021 Cuma 14:27 - Güncelleme: 3 Eylül 2021 Cuma 14:31
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BAE merkezli "Khaleej Times"ta yer alan haberde Abu Dabi yönetiminin Taliban'ın yönetimi devraldığı Afganistan'a insani yardım konusunda destek olduğu belirtildi.

Haberde, bu kapsamda BAE'nin gıda ve ilaç taşıyan yardım uçağının Kabil'e ulaştığı ifade edildi.

Haberde ayrıca, ABD'nin Afganistan'daki tahliyesi kapsamında BAE'ye getirdiği binlerce Afganistanlı aileye de sosyal yardımların sunulduğu aktarıldı.

- BAE'li yetkililer Taliban'la görüşmek üzere Afganistan'da iddiası

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun sosyal medya hesabında ise BAE'li yetkililerin Taliban ile görüşmek üzere Afganistan'a geldiği iddia edildi.

BAE tarafından söz konusu iddiaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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