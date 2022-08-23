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Dünya

BAE destekli GGK düğmeye bastı! Operasyon başladı

Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) ülkenin güneyindeki Ebyen kentinde 'terörle mücadele' için askeri bir operasyon başlatıldığını duyurdu.

AA23 Ağustos 2022 Salı 01:31 - Güncelleme:
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GGK Sözcüsü Ali Abdullah el-Kesiri, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Güney Silahlı Kuvvetleri Ebyen'de askeri operasyon başlattı." ifadesini kullandı.

Operasyonun Ebyen kentinde terörle mücadeleyi amaçladığını kaydeden Kesiri, daha fazla ayrıntıya yer vermedi.

- Yemen hükümeti, GGK'yi Yemen ordusuna operasyon yapmakla suçladı

Öte yandan, Yemen Enformasyon Bakanı'nın danışmanı Muhtar er-Rahbi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, GGK'nın başlattığı operasyonun "Yemen ordusunun Ebyen'de kalan tugaylarını ortadan kaldırmayı hedeflediğini" ifade etti.

Rahbi, GGK'yı "ulusal ordunun geri kalanını ortadan kaldırmak ve Ebyen'i tam kontrolüne tabi kılmak için terörü bir kılıf olarak kullanmakla" suçladı.

Ülkenin güneyinde yer alan Ebyen kenti, Yemen ordusu ve GGK güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

GGK yanlısı güçler ile hükümete bağlı birlikler arasında Şebve kentinde, 8 Ağustos'ta çatışmalar yaşanmış, GGK yanlısı güçler 11 Ağustos'ta Şebve vilayetinin merkez kenti Atak'ın kontrolünü ele geçirdiklerini açıklamıştı.

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