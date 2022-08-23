BAE destekli GGK düğmeye bastı! Operasyon başladı

GGK Sözcüsü Ali Abdullah el-Kesiri, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Güney Silahlı Kuvvetleri Ebyen'de askeri operasyon başlattı." ifadesini kullandı.

Operasyonun Ebyen kentinde terörle mücadeleyi amaçladığını kaydeden Kesiri, daha fazla ayrıntıya yer vermedi.

- Yemen hükümeti, GGK'yi Yemen ordusuna operasyon yapmakla suçladı

Öte yandan, Yemen Enformasyon Bakanı'nın danışmanı Muhtar er-Rahbi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, GGK'nın başlattığı operasyonun "Yemen ordusunun Ebyen'de kalan tugaylarını ortadan kaldırmayı hedeflediğini" ifade etti.

Rahbi, GGK'yı "ulusal ordunun geri kalanını ortadan kaldırmak ve Ebyen'i tam kontrolüne tabi kılmak için terörü bir kılıf olarak kullanmakla" suçladı.

Ülkenin güneyinde yer alan Ebyen kenti, Yemen ordusu ve GGK güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

GGK yanlısı güçler ile hükümete bağlı birlikler arasında Şebve kentinde, 8 Ağustos'ta çatışmalar yaşanmış, GGK yanlısı güçler 11 Ağustos'ta Şebve vilayetinin merkez kenti Atak'ın kontrolünü ele geçirdiklerini açıklamıştı.