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Dünya

BAE destekli grup, Yemen ordu komutanının evine baskın düzenledi, çatışma çıktı

Yemen'de BAE destekli Güney Geçiş Konseyi orduya bağlı komutanın evine baskın yaptı. Çıkan çatışmada 2 milis öldürüldü, 4 milis yaralandı.

AA01 Ağustos 2020 Cumartesi 07:24 - Güncelleme: 01 Ağustos 2020 Cumartesi 07:25
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Yemen'in güneyindeki Aden kentinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) milislerinin, hükümete bağlı bir komutanın evine düzenlediği baskında 2 milis öldürüldü, 4 milis yaralandı.

Yemen hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, GGK milisleri, orduya bağlı Amalika (Devler) Güçleri komutanlarından Ali el-Bedevi'nin Şeyh el-Osman ilçesindeki evine baskın düzenledi.

Bedevi'nin teslim olmaması üzerine çıkan çatışmada, 2 GGK milisi öldürüldü, 4'ü yaraladı.

Mahalle sakinlerinin Bedevi'ye yardım ettiği çatışmalar sırasında komutan da yaralandı.

Bedevi'nin ikamet ettiği Es-Sile Mahallesi'ni kuşatan GGK milisleri, söz konusu komutanı bulmak için Aden'deki Sınır Tanımayan Doktorlar Hastanesine baskın düzenledi.

Öte yandan GGK'ye bağlı Fırtına Tugayları, Aden'de El-Kaide'ye ait bir hücreye düzenlenen baskında da 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ünün yaralandığını açıkladı.

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