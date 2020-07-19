BAE destekli güçlerin tahrifatı sonucu Yemen hükümetine bağlı birlikler Sokotra Limanı'ndan çekildi

AA 19 Temmuz 2020 Pazar 23:36 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 23:36

Yemen hükümetine bağlı Sokotra Liman Güvenliği ve Sahil Güvenlik Müdürü Abdulmuin Ganim, yaptığı yazılı açıklamada, "Birliklerimiz, BAE destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerinin gerçekleştirdiği tahrifat ve gözaltılar nedeniyle Sokotra Limanı'ndan çekildi." ifadesini kullandı.

Bölgede yaşanan yasadışı ihlallerin sorumluluğunun Suudi Arabistan 808 Görev Gücüne ait olduğunu belirten Ganim, Sahil Güvenlik yönetiminin, GGK'nin eylemlerinden sorumlu olmadığını kaydetti.

Öte yandan hükümet kaynaklarından bir yetkili, GGK'nin 19 Haziran'da Sokotra'nın merkezi Hadibu'da denetimi ele geçirmesinden bu yana Sokotra Limanı'nı kontrol altına almaya, gemilerin giriş-çıkışı başta olmak üzere hükümetin; sivil, askeri ve güvenlik işlerine müdahale etmeye çalıştığını söyledi.

Aynı yetkili, GGK unsurlarının; Sokotra Limanı ve Sahil Güvenlik Müdürünü, görevi bırakması için birden fazla kere gözaltına aldığını ancak başarısız olduklarını ifade etti.

BAE destekli GGK'ye bağlı silahlı unsurlar, 19 Haziran'da hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ve yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmişti.

GGK'nin Hadibu'yu ele geçirmesine rağmen Yemen hükümet güçleri, Suudi Arabistan birlikleriyle Sokotra Limanı'nda kalmıştı.