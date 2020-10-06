İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Ekim 2020 Salı / 18 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,762
  • EURO
    9,153
  • ALTIN
    477.55
  • BIST100
    1160.71
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BAE destekli Güney Geçiş Konseyi Yemen'i bölmekte ısrar ediyor
Dünya

BAE destekli Güney Geçiş Konseyi Yemen'i bölmekte ısrar ediyor

Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkanı Aydarus ez-Zubeydi, 'Bu sorun ancak köklerine ve nedenlerine inilerek, güney halkının kendi devletini ve kimliğini kazanma talepleri yerine getirilerek çözülebilir.' dedi.

AA06 Ekim 2020 Salı 00:22 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 00:22
ABONE OL

GGK'nin internet sitesinde yer alan habere göre Zubeydi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Rusya'nın Sana Büyükelçisi Vladimir Dedushkin ile bir araya geldi.

Görüşmede güney halkının canlı ve güncel bir sorunu olduğunu ve bu soruna geçici çözümler bulunamayacağını belirten Zubeydi, "Bu sorun ancak köklerine ve nedenlerine inilerek, güney halkının kendi devletini ve kimliğini kazanma talepleri yerine getirilerek çözülebilir." ifadesini kullandı.

Kuzey ve Güney Yemen, 22 Mayıs 1990'da birleşmişti. Ülke iki buçuk yıllık geçiş döneminde iki parti tarafından ortaklaşa yönetilmiş, 1993 yılında yapılan seçimin ardından iki ülke tamamen birleşmişti. 2017'de kurulan ve geçici başkent Aden, Sokotra Adası ve güneydeki diğer kentlerde kontrolü elinde bulunduran GGK ise güneyin kuzeyden ayrılmasını istiyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.