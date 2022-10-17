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Dünya

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Zelenski ile görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği ilişkilerini ele aldı.

AA17 Ekim 2022 Pazartesi 23:19 - Güncelleme:
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Zelenski ile görüştü
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BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre Al Nahyan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin yanı sıra Ukrayna krizindeki son gelişmeleri, diyalog ve diplomatik çözümlere başvurarak gerilimi azaltmak için çalışmanın önemini ele aldı.

Haberde sözlerine yer verilen BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, "ülkesinin, krizin kötüleşmesini önlemek, tüm tarafların yararına sükuneti sağlamak ve müzakere ortamının oluşturulmasına yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapacağını" kaydetti.

Al Nahyan, Ukrayna krizinin ciddi yansımalarının sadece Rusya ve Ukrayna ile sınırlı kalmayarak dünyanın her yerine yayıldığını, küresel ekonomiyi ve uluslararası barış ve güvenliği olumsuz etkilediğini vurguladı.

Telefon görüşmesi sırasında Al Nahyan ve Zelenski ayrıca Ukrayna ve BAE arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümünü kutladı.

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