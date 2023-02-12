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Dünya

BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan Türkiye'de

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın, Türkiye'ye gelerek Kahramanmaraş'ta depremin etkilediği bölgeleri ziyaret ettiği belirtildi.

AA12 Şubat 2023 Pazar 23:01 - Güncelleme:
BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan Türkiye'de
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BAE merkezli El-İttihad Gazetesinin Twitter hesabından verilen haberde, Al Nahyan'ın Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören bölgelerde incelemelerde bulunduğu ifade edildi.

BAE Dışişleri Bakanının, incelemeleri sırasında, depremzedelere gerekli yardım ve desteği sunmaya hazır olduklarını vurguladığı aktarıldı.

AFAD YÖNETİMİ MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

Al Nahyan'ın, ziyaret kapsamında BAE'den gelen arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra AFAD yönetimi merkezini de ziyaret ettiği ifade edildi.

Twitter'da Al Nahyan'ın ziyaretine ilişkin fotoğraf ve video da paylaşıldı.

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