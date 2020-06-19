İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8595
  • EURO
    7,6958
  • ALTIN
    381.654
  • BIST100
    114228
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Gargaş: Hafter, tek taraflı kararlar alıyor
Dünya

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Gargaş: Hafter, tek taraflı kararlar alıyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in tek taraflı kararlar aldığını söyledi. Gargaş'ın bu açıklamalarının Hafter'in son günlerde aldığı büyük yenilgilerden sonra gelmesi ise dikkati çekti.

AA19 Haziran 2020 Cuma 09:32 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 09:33
ABONE OL

Gargaş, katıldığı sanal bir konferansta yaptığı açıklamada, "Bazı dostlarımız, kendi tek taraflı kararlarını aldılar. Bunu Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi'nde ve Libya'daki General Hafter'de gördük." ifadelerini kullandı.

Tek taraflı hesapların çoğunun yanlış olduğunun ortaya çıktığını söyleyen Gargaş, "Bu hesaplar öyle ki bazen gerçekten kontrolünüz ya da dostlarınızın sahip olmasını istediğiniz ahlaki değerlerin bir kısmı yok." dedi.

Gargaş'ın bu açıklamalarının Hafter'in son günlerde aldığı büyük yenilgilerden sonra gelmesi ise dikkati çekti.

BAE, 2014'ten bu yana Libya'daki iç savaşa müdahil olurken, meşru hükümeti devirmek isteyen Hafter'e destek veriyor.

Abu Dabi yönetimi, Yemen'de de meşru hükümetin karşısında yer alarak, ülkenin güneyinde sözde özerklik ilan eden ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine destek oluyor.

Ayşenur Arslan'dan skandal sözler: Pençe harekatlarından utanıyorum

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.