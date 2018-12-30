BAE Genel Sivil Havacılık Otoritesi: Uçak seferlerinin tekrar başlama ihtimalini değerlendiriyoruz

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Suriye’nin başkenti Şam’daki büyükelçiliğini 7 yıl aradan sonra tekrar açmasının ardından açıklamada bulunan BAE Genel Sivil Havacılık Otoritesi (GCAA), ulusal havayolu şirketlerinin Şam’a uçuşlarını yeniden başlatma ihtimalini değerlendirdiklerini söyledi.

BAE'nin ulusal havayolu şirketleri Etihad ve Emirates, güvenlik endişeleri nedeniyle 2012'de Şam'a yaptıkları uçuşlarını askıya almıştı.

Reuters’ın haberine göre konu ile ilgili açıklamada bulunan Etihad Havayolları, Şam ile BAE arasında uçak seferlerini tekrar başlatmak için acil bir planlarının olmadığını belirterek, "durumun sürekli olarak takip edildiği" ifade etti.

Emirates’ten de benzer bir açıklama yapılarak “gelişmelerin izlendiği” ancak şu anda açıklanacak herhangi bir şeyin olmadığı belirtildi.