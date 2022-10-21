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Dünya

BAE, Hollanda Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hollanda'nın Amman Büyükelçisi Harry Verweij'in 'Ürdün'ün içişlerine müdahalesini' kınadı.

AA21 Ekim 2022 Cuma 02:22 - Güncelleme:
BAE, Hollanda Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
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BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hollanda'nın Abu Dabi Büyükelçisi, ülkesinin Amman'daki büyükelçilerinin kardeş Ürdün'ün içişlerine müdahale etmesini şiddetle kınama protestosunu iletmek üzerine Dışişleri Bakanlığına çağrıldı." ifadeleri kullanıldı.

BAE'nin Ürdün'le dayanışmasının aktarıldığı açıklamada, Hollanda'nın Amman Büyükelçisi Verweij'in 19 Ekim'de sarf ettiği ifadelerle diplomatik normların sınırlarını aştığına işaret edildi.

Büyükelçi Verweij'in bahsi geçen ifadeleriyle Ürdün'ün içişlerine açıkça müdahale ettiği vurgulanan açıklamada, "sorumsuzca yapılan açıklamaların protesto edildiği" aktarıldı.

Ürdün, Hollanda'nın Amman Büyükelçisi Harry Verweij'in Ürdün Enformasyon Bakanı Faysal eş-Şebul'dan üçüncü bir ülkenin vatandaşı için radyo yayın lisans talebini, eylemi "ülkenin iç işlerine müdahale" olarak değerlendirerek reddettiğini duyurmuştu. Bakanlık, söz konusu adımın ardından Hollanda'nın büyükelçisini bakanlığa çağırarak ülkenin içişlerine müdahalesini şiddetle protesto ettiğini iletmişti.

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