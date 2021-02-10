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Dünya

BAE hükümetinde değişikliğe gidildi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş yerine iki yeni bakan atandığı belirtildi.

AA10 Şubat 2021 Çarşamba 16:02 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 16:04
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BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, BAE Başkan Yardımcısı ve Başbakanı Şeyh Muhammed bin Reşid al Maktum'un kabinedeki iki atamayı onayladığı ifade edildi.

Açıklamada, BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş'ın yerine Dışişleri Bakanlığına, Şeyh Şagbut bin Nayhan bin Mubarek al Nahyan'ın, Devlet Bakanlığına da Halife Şahin al Mur'un atandığı kaydedildi.

Bu değişiklik kapsamında, Gargaş'ın da BAE Başkanı diplomasi danışmanı olarak görevlendirildiği aktarıldı.

Gargaş, Şubat 2008'den bu yana dışişlerinden sorumlu devlet bakanı olarak görevini sürdürüyordu.

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