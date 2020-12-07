İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Aralık 2020 Pazartesi / 21 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8267
  • EURO
    9,5061
  • ALTIN
    468.48
  • BIST100
    1329.9
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BAE için amaca giden her yol mübah! Meğer İsrail sadece araçmış...
Dünya

BAE için amaca giden her yol mübah! Meğer İsrail sadece araçmış...

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) gümrük işletmeleri konusunda en büyük şirketi olan DP World Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed bin Suleym, Avrupa ile Orta Doğu'nun İsrail'le birbirine bağlanabileceğini söyledi. Bölgeyi İsrail üzerinden Avrupa ile birleştirmeye çalıştıklarını kaydeden Bin Suleym, '(İsrail'deki) liman işletmeleri, Avrupa'daki limanlarımızın Orta Doğu ile birleştirilmesi için bize imkan sağlayacak.' ifadelerini kullandı.

AA07 Aralık 2020 Pazartesi 17:29 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 18:06
ABONE OL

Dubai'de düzenlenen GITEX fuarı kapsamındaki "Dijital Ekonominin Geleceği, BAE-İsrail" konulu konferansta konuşan Bin Suleym, "İsrail limanlarının, Avrupa'daki DP World'un operasyonları ile Orta Doğu arasında bağlantı kurulmasına imkan sağlamasından dolayı mantıklı ve stratejik bir bağlantı olduğunu" ifade etti.

Bin Suleym, ayrıca BAE ile İsrail arasındaki ilk ikili ticaret hacminin de 5 milyar dolara ulaşmasını beklediğini aktardı.

Bölgeyi İsrail üzerinden Avrupa ile birleştirmeye çalıştıklarını kaydeden Bin Suleym, "(İsrail'deki) liman işletmeleri, Avrupa'daki limanlarımızın Orta Doğu ile birleştirilmesi için bize imkan sağlayacak." ifadelerini kullandı.

BAE'ye ait 2 gümrük işletme şirketi DP World ve Dubai Customs, limanların işletilmesi ve yatırımlar için İsrailli DoverTower şirketi ile ön anlaşmaya varmıştı.

İsrail, 15 Eylül’de Beyaz Saray'da yapılan törenle BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalamıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.