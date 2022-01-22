BAE, İHA ve LSA kullanımını 1 ay süreyle durdurdu

AA 22 Ocak 2022 Cumartesi 23:46 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 23:46

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İHA ve çeşitli modellerdeki LSA'ların sahipleri, kullanıcıları ve meraklılarının uçuşlarını durdurmalarının istendiği belirtildi.

Cumartesi gününden başlayarak bir ay boyunca hobi amaçlı uçuşların durdurulmasına karar verildiği kaydedilen açıklamada, bu aktiviteyi yürüten şirketlerin iş sözleşmeleri varsa, gereken izinleri almaları halinde istisnai olarak izin verileceği aktarıldı.

Kararın gerekçesine ilişkin "son zamanlarda bu sporların izinlerle belirlenen bölgeler yerine izin verilmeyen alanlarda yapıldığının gözlemlendiğine" işaret edilen açıklamada, belirtilen süre içerisinde herhangi bir uçuş, faaliyet gösterenlerin, talimatlara uymayanların yasal sorumluluğu olduğu uyarısı yapıldı.

- ABU DABİ SALDIRISINDA 3 KİŞİ ÖLMÜŞ, 6 KİŞİ YARALANMIŞTI

BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine 17 Ocak'ta insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmiş, saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Dubai ve Abu Dabi havaalanları ile Musaffah bölgesindeki petrol rafinerisini, İran yapımı Kudüs-2 ve Zülfikar balistik füzeleri ve SİHA'larla hedef aldıklarını duyurmuştu.

BAE Dışişleri Bakanlığı ise saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Husi milislerin BAE topraklarını ve sivil tesisleri hedef alan saldırısını kınıyoruz. Bu saldırı cezasız kalmayacak. BAE, bu terör saldırılarına ve gerilimin tırmandırılmasına karşı cevap hakkını saklı tutmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.