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Dünya

BAE ile 6 milyar dolarlık anlaşma imzaladılar

Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) şirketiyle Kızıldeniz'deki Ebu Amame Limanının geliştirilmesi, işletilmesi ve yönetilmesi için anlaşma imzaladı.

AA13 Aralık 2022 Salı 23:06 - Güncelleme:
BAE ile 6 milyar dolarlık anlaşma imzaladılar
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İmza törenine Sudan Maliye ve Finans Bakanı Cibril İbrahim ile BAE'li Abu Dhabi Ports ve Sudanlı Invictus Investment şirketlerinin temsilcileri katıldı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Bakan İbrahim, "Ebu Amame, Kızıldeniz'deki Port Sudan Limanına rakip olmayacak. Yeni liman, Kızıldeniz bölgesinin canlanmasına katkı sağlayacak. Uzun süredir sıkıntılar yaşayan ülkenin çıkarları için bu alanı kullanacağız. " dedi.

6 milyar dolarlık yatırım paketinin içerisinde bir serbest bölge inşası ve bir tarım projesi de yer alıyor.

BAE'nin Sudan'a ihracatı 2020'de 1 milyar 140 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Altyapı sorunları yaşayan Port Sudan Limanının, 2021'in sonlarında yaşanan siyasi kriz nedeniyle 6 hafta kapalı kalması birçok uluslararası şirketi zarara uğratmıştı.

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