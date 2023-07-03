İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2023 Pazartesi / 15 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,9421
  • EURO
    28,3217
  • ALTIN
    1607.36
  • BIST100
    6015.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BAE, işgalci İsrail'in Cenin'e düzenlediği saldırıyı kınadı
Dünya

BAE, işgalci İsrail'in Cenin'e düzenlediği saldırıyı kınadı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırılarını kınayarak, Filistin halkına yönelik tekrarlanan ve tırmanan hamlelerin ivedilikle durdurulması gerektiğini vurguladı.

AA3 Temmuz 2023 Pazartesi 18:30 - Güncelleme:
BAE, işgalci İsrail'in Cenin'e düzenlediği saldırıyı kınadı
ABONE OL

BAE Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Cenin'de 8 kişinin ölümüne, 50 kişinin yaralanmasına neden olan saldırının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "BAE, işgalci İsrail güçlerinin, Filistin'in Cenin kentine ve mülteci kampına hava ve silahlı saldırı şeklinde düzenlediği; can kayıpları ve yaralanmalarla sonuçlanan saldırılarını şiddetle kınıyor." ifadesine yer verildi.

Filistin halkına yönelik tekrarlanan ve tırmanan hamlelerin ivedilikle durdurulması gerektiği vurgulanan açıklamada, İsrail makamlarına, "işgal altındaki Filistin topraklarında gerginliğin artmasına, şartların kötüleşmesine, şiddet çemberinin genişlemesine yol açan adımlar atmaması; uluslararası yasalar ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyması" çağrısı yapıldı.

Bakanlık açıklamasında ayrıca Orta Doğu barışının yeniden canlandırılması için ateşkesin sağlanması adına uluslararası çabaların birleştirilmesi gerektiği kaydedildi.

BAE'nin barışın canlandırılması çerçevesinde sarf edilen uluslararası ve bölgesel tüm çabaların yanı sıra iki devletli çözümü tehdit eden yasa dışı uygulamalara son verilmesine yönelik adımları desteklediği kaydedildi.

İsrail güçlerinin bu sabah Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında 8 Filistinli hayatını kaybetmiş, 10'u ağır 50 Filistinli yaralanmıştı.

Ayrıca Batı Şeria'nın El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak yaşamını yitirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.