BAE koronavirüs nedeniyle tüm uçak seferlerini 2 hafta durdurma kararı aldı

AA 23 Mart 2020 Pazartesi 10:50 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 10:50

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Sivil Havacılık Kurumundan yapılan açıklamada, alınan kararın 25 Mart itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.

Açıklamada, BAE'ye tüm doğrudan ve transit yolcu seferlerinin 2 hafta süreyle askıya alındığı bilgisine yer verildi.

Zorunlu kargo ve tahliye uçuşlarının yasak kapsamına girmediği belirtilen açıklamada, bu uçuşların Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında yapılacağı duyuruldu.

BAE'de Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 2 kişi hayatını kaybetmiş, toplam vaka sayısı da 153 olarak açıklanmıştı.