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BAE limanında art arda patlamalar meydana geldi

Birleşik Arap Emirlikleri´nde bulunan Füceyre (Fujairah) kentindeki limanda art arda patlamalar meydana geldi. Patlamaların, en az 7 yakıt tankerinin alev almasıyla meydana geldiği düşünülüyor.

  • DHA
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Yerel medya, Füceyre limanında art arda patlamaların meydana geldiğini duyurdu. Patlamaların, en az 7 yakıt tankerinin alev alması sonucu meydana geldiği düşünülürken; olaya dair detayların araştırıldığı belirtildi.

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