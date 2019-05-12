BAE limanında art arda patlamalar meydana geldi
Birleşik Arap Emirlikleri´nde bulunan Füceyre (Fujairah) kentindeki limanda art arda patlamalar meydana geldi. Patlamaların, en az 7 yakıt tankerinin alev almasıyla meydana geldiği düşünülüyor.
- DHA
Yerel medya, Füceyre limanında art arda patlamaların meydana geldiğini duyurdu. Patlamaların, en az 7 yakıt tankerinin alev alması sonucu meydana geldiği düşünülürken; olaya dair detayların araştırıldığı belirtildi.
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