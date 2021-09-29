AA 29 Eylül 2021 Çarşamba 03:02 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 03:02

BAE resmi haber ajansına göre, Fas'ta Kral 6. Muhammed'den sonra ülkedeki en yüksek askeri yetkili olan Faruk, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nayhan, Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Ahmed el-Bevardi ve BAE Genelkurmay Başkanı Hamad Muhammed bin Sani er-Rumeysi ile ayrı ayrı görüştü.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki askeri ve savunma iş birliğini arttırmanın yolları ile iki taraf arasında ortak önemi bulunan bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişi gerçekleştirildi.

Fas tarafından görüşmeye ve ziyarete ilişkin açıklama yapılmadı.

Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri ve BEA Silahlı Kuvvetleri Mayıs 2006'da eğitim, personel değişimi, teknik ve ekipman desteğini içeren bir dizi askeri iş birliği anlaşması imzalamıştı.