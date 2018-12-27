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BAE Şam'da yeniden büyükelçilik açtı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 7 yılın ardından Suriye'nin başkenti Şam'da yeniden büyükelçilik açtı.

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BAE resmi haber ajansı WAM'ın Dışişleri Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberde, Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliğin yeniden görevine başladığı belirtildi.

BAE, Suriye'de iç savaşın patlak verdiği 2011'de Şam'daki büyükelçiliğini kapatmıştı.

Arap medyasında bugün yayımlanan haberlerde BAE'nin Şam'daki Büyükelçilik binasında restorasyon yapıldığı, yakında açılacağı ve Esed rejimiyle yeniden ilişkiler kurulacağı ifade edilmişti.

Suriye rejiminden geçen ay yapılan açıklamada, Arap ülkelerinin Şam'daki büyükelçiliklerini yeniden açmaları durumunda bundan memnuniyet duyacakları kaydedilmişti.

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