Aşırı dozda uyuşturucu... BAE Şeyhi´nin oğlu ölü bulundu

Şarika Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi'nin modacı olan ve Londra´da yaşayan oğlu Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi, Pazartesi günü aşırı dozda uyuşturucudan öldüğü iddia edildi. 39 yaşındaki şeyh için Dubai´de 3 gün yas ilan edildi ve bayraklar yarıya indirildi.

`ABİSİ DE AŞIRI DOZ UYUŞTUCUDAN ÖLMÜŞTÜ´

Şeyhin ölümü ülkede gündem olurken, BAE Şeyhi Muhammed el Kasımi'nin, en büyük oğlunu da 1999 yılında, 24 yaşındayken aşırı dozda uyuşturucudan kaybettiği belirtildi.