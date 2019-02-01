BAE, siber saldırı iddialarını kabul etti: Kendimizi korumak zorundayız

Birleşik Arap Emirlikeri hakkında Reuters haber ajansının ortaya çıkardığı siber saldırı iddialarına BAE'nin Dışişleri Bakanı Enver Kırkaş'dan cevap geldi.

New York'ta basın mensuplarına konuşan Enver Kırkaş, ülkesinin siber saldırı konusunda kabiliyetli olduğu ifade ederek, "Dünyanın çok zor bir bölgesinde yaşıyoruz. Kendimizi korumak zorundayız ancak dost ülkeleri ve ABD vatandaşlarını hedef almıyoruz." dedi.

BAE'li bakanın yaptığı açıklama, Reuters haber ajansının ortaya çıkardığı siber saldırı iddialarını onaylarken, ABD, İngiltere ve Fransa'dan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Reuters'ın iddiası

Reuters haber ajansının dün yayımladığı haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalışan ABD’li eski istihbarat yetkililerinden oluşan bir grubun; aktivistlerin, diplomatların ve yabancı siyasilerin iPhone’larını hacklediği ortaya çıktı. Karma adı verilen bu siber saldırı aracı, 2016 yılından bu yana Katar’dan Türkiye’ye yüzlerce kişinin takip edilmesine olanak sağladı.

KUZGUN PROJESİ İLE KİMLER HEDEF ALINDI?

Türkiye’nin eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani’nin ve Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alawi bin Abdullah’ın da aralarında bulunduğu yüzlerce kişiyi Karma yazılımıyla hackleyen Kuzgun Projesi’nin hangi verileri elde ettiği henüz bilinmezken, Reuters’a açıklama yapan Şimşek, bu siber saldırıyı “şok edici ve rahatsızlık verici” olarak tanımladı.

KARMA CASUS YAZILIMI NASIL ÇALIŞIYOR?

Kuzgun Projesi’nin eski çalışanları Karma’yı “basit bir şekilde hedefteki iPhone’a uzaktan ulaşıp cihazdaki telefon numaraları ve elektronik posta hesaplarına ilişkin bilgileri, belirlenmiş bir sisteme otomatik olarak yükleyen” bir sistem olarak tanımlıyor.

2016 ve 2017 yıllarında hedefteki iPhone’da bulunan fotoğraflar, elektronik postalar, yazılı mesajlar ve konum bilgilerini ele geçirmek için kullanılan Karma, Reuters’ta yer alan bilgiye göre, hedef cihaza gönderilen basit bir yazılı mesaj ile aktif hâle geliyor.

Ele geçirilen belgelere göre, büyük bir kısmı ABD’li eski istihbarat yetkililerinden oluşan Kuzgun Projesi’nde çalışanların ücretleri, BAE merkezli siber güvenlik firması olan DarkMatter tarafından ödeniyor.

Karma yazılımının hâlen kullanılıp kullanılmadığına ilişkin net bir bilgi elde edemediğini açıklayan Reuters, Kuzgun Projesi’nin eski çalışanlarına dayandırdığı bir bilgi ile, 2017 yılı sonunda Apple’ın iPhone’a getirdiği bir güvenlik güncellemesiyle Karma’nın etkisinin azaltıldığını aktardı.