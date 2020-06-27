27 Haziran 2020 Cumartesi 08:29 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 08:29

Suriye’de rejim ve terör örgütü PKK dahil Türkiye karşıtı tüm yapıları aktif bir şekilde destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) çocuk ve organ ticaretine başladı. Veliaht Prens Muhammed bin Zayed’in talimatıyla 2015 yılında Suriye’ye gelip ‘BAE Kızılayı’ adı altında faaliyete başlayan karanlık yapılar, kamplardaki kimsesiz çocukları 5-7 bin dolar arasında meblağlarla satın alarak Irak üzerinden BAE’ye götürüyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, Kaçırılan çocuklar ya organ ticaretinde kullanılıyor ya da terör örgütlerine militan olarak yetiştiriliyor. Suriye’de faaliyet gösteren Suriye Orkide Derneği (Orchid Syria Association) Başkanı Dilan Kamel, bu alçakça ticareti doğruluyor. Zayed’in sözde yardım amacıyla ‘BAE Kızılayı’ adıyla şubeler açtığını ifade eden Kamel şunları söylüyor:

‘YARDIM’ KILIFIYLA

“BAE’in PKK/YPG’ye yardımı 2015’in sonlarında başladı. Kamışlı, Haseke ve Amude’de 3 ofis açıldı. Bu ofisler kendilerine ‘BAE Kızılayı Yardımlaşma Komiteleri’ dediler. Ancak gerçekte sadece Türkiye’ya yakın sünni Araplara ve Türkmenlere karşı PKK’yı destekleyen istihbarat komiteleriydi. Bu ofisler, uluslararası koalisyon ve YPG liderliğinin üst düzey desteğini aldı. Şu anda Kamışlı’da 3, Malikiye’de 1, Hasake’de 2, Deyrizor kırsalında 1, Rakka’da 3 ve Ayn İsa’da 1 olmak üzere 11 ofisleri var. Tüm çalışanlar PKK’lı ve ofislerin genel yönetimini Kamışlı’da yaşayan ve Rakka’ya sık sık gelen Halid Hamis yürütüyor. BAE Kızılayı, PKK’yı destekleyerek, onları Türkiye’ye ve Suriye devrimine karşı kışkırtmak için finansal ödüller, medya desteği veriyor.”

ÖNCE TEST YAPIYORLAR

“BAE Kızılayı, PKK işgali altındaki bölgelerden yetim çocukları alıp BAE’ye götürüyor. Çocuklar seçilmeden önce iki aşamalı sağlık taramasından geçiriliyor. Kamplarda 10 yaşın altında binlerce yetim çocuk var. BAE örgütten bu çocukları satın alıyor. Bir çocuk için 5 ila 7 bin dolar ödüyor. Çocukları seçerken kan ve doku örnekleri alarak kapsamlı laboratuvar testleri yapılıyor. Mesela bir grupta muayene edilen 50 çocuğun 25’i seçilerek önce Irak’taki Kürt bölgesine, oradan BAE’ye nakledildi. İkinci grupta ise 50’dan fazla çocuk teste tabi tutuldu ve bunlardan sadece 11 çocuk seçildi. Seçilen çocuklar önce temizleniyor, onlara yeni kıyafetler alınıyor. Sonra çocuklara Irak Kürt Bölgesel Yönetiminde tanınan yerel belgeler çıkarılıyor. Çocuklar, oradan BAE Kızılay delegeleri eşliğinde BAE’ye götürülüyor.”

KAMPTAN SEÇİYORLAR



Suriye’de PKK işgalindeki bölgede yaş fark etmeksizin sahipsiz tüm çocuklara BAE’nin kanca attığını dile getiren Dilan Kamel, şu ifadeleri kullandı: “Rakka ilinde ve kırsal kesimlerde sık sık çocuk kaçırma olayları oluyor. Rakka’da böbrekleri, gözleri ve bazı organları çıkarılmış halde bulunan çocuk cesetleri var. Bazıları ise kanıtların yok edilmesi amacıyla yakılmış halde bulundu.

Organ ticareti haricinde bir de çocukların kamplardan alınarak terörist olarak eğitilmesi var. BAE, Fırat doğusundaki bölgelere yardım kamyonları ulaştırıyor, bu kamyonların çoğu askeri ekipman, silah ve mühimmat taşıyor. PKK/YPG ile iletişim kuran ve onlara stratejik ve askeri destek sağlayan bir dizi BAE ofisi var.”