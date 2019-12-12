BAE terör devletiyle anlaşıp dünyayı dinlemiş!

El Arabi El Cedid’in haberine göre, BAE’nin 2008 yılında başlattığı DREAD adlı siber güvenlik programında Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) eski ajanları istihdam ediliyor. Haberde programın, İsrailli NSO şirketinin teknolojik alt yapısı aracılığıyla ülke liderleri, uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticileri ve Arap coğrafyasındaki muhalif siyasetçilerin Google, Hotmail ve Yahoo e-posta hesaplarının hacklendiği kaydedildi. New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nin de takibe takıldığı aktarılırken BAE’nin, bölgedeki müttefiki Arabistan’a yardımcı olmak amacıyla Suudi insan hakları aktivistlerini bile dinlediği dile getirildi.

FİFA’YA YAKIN TAKİP

İnternet ve telefon dinlemelerinin hedefindeki isimler arasında Sudan, Suriye, Moritanya, İngiltere, ABD ve Türkiye vatandaşlarının da yer aldığı belirtildi. Haberde ayrıca, BAE’nin Katar’ın 2020 Dünya Kupası’nı baltalamak amacıyla FİFA’yı da takibe aldığı ifade edildi.