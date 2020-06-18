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Dünya

BAE ülkede iç karışıklığı körüklüyor! 'Saldırı hazırlığındalar'

Yemen Enformasyon Bakanı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı silahlı unsurların Sokotra Adası'nın Hadibu kentine saldırı hazırlığında olduğunu söyledi.

AA18 Haziran 2020 Perşembe 18:30 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 18:30
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Rahbi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan güçlerinin, Hadibu'nun girişlerindeki kontrol noktalarından çekilmesinin ardından GGK'ya bağlı silahlı unsurlar Hadibu'ya saldırı için büyük bir hazırlık içine girdi." ifadelerini kullandı.

- SUUDİ ARABİSTAN'A TEPKİ

Yemen ordusu ile emniyet güçlerinin, Sokotra dışından gelen bu güçleri engellemek için çaba gösterdiğini kaydeden Rahbi, Suudi Arabistan ile koalisyon güçlerinin takındığı tavra tepki gösterdi.

Sokotra'da Yemen hükümetine destek için bin Suudi askeri bulunduğunu belirten Rahbi, Hadibu GGK güçlerinin saldırı tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında Suudi güçlerinin mevzilendikleri noktalardan çekildiğini kaydetti.

Rahbi, Suudi güçlere, "devlet ile darbeci güçleri bir tutma", GGK Sokotra Sorumlusu Rafet Ali İbrahim'e de Sokotra'yı şiddet sarmalına sürükleme suçlaması yöneltti.

GGK'ya bağlı silahlı unsurlar, bugün Hadibu'nun batı girişinin kontrolünü ele geçirmişti.

- GGK HÜKÜMET GÜÇLERİYLE DÜN YAPTIĞI ANLAŞMAYA UYMADI

GGK ile hükümet güçleri arasında iki gün önce patlak veren çatışmaların ardından dün akşam koalisyon güçleri gözetiminde Sokotra'daki güvenlik konusunda anlaşmaya varıldığı ancak GGK güçlerinin saatler sonra anlaşmaya uymadığı belirtiliyor.

BAE'nin desteklediği GGK, ülkenin güneyinin kuzeyinden ayrılması için Yemen hükümetine karşı silahlı isyan başlatmış ve 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmişti.

Sokotra da son zamanlarda BAE tarafından desteklenen silahlı oluşumların, vilayetteki önemli tesisleri kontrol etme girişimlerine sahne oluyor.

BAE'nin, Yemen hükümetine bağlı güçlere "paralel" oluşumları silahlandırmak ve eğitmek için büyük harcamalar yaptığı ifade ediliyor.

Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra, sahip olduğu biyolojik önem ve çeşitlilik sebebiyle, 2017 yılı başlarında UNESCO tarafından "uluslararası deniz bölgeleri" listesine alınmıştı.

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