BAE, Ürdün, Mısır ve Bahreyn arasında milyon dolarlık anlaşma

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'ya göre, dört ülkenin sanayi bakanlarının katılımıyla Amman'da başlayan "Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma İçin Bütünleştirici Sanayi Ortaklığı Yüksek Komite Toplantısı" kapsamında gıda ve ilaç endüstrileri gibi alanlarda yatırım değeri 2 milyar doları aşan 9 projede 12 anlaşma imzalandı.

Projelerin söz konusu ülkelerde 13 bin iş fırsatı sağlaması bekleniyor.



Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma İçin Bütünleştirici Sanayi Ortaklığı Yüksek Komitesinin birinci toplantısı Mayıs 2022'de BAE, Mısır ve Ürdün'ün katılımıyla BAE'nin başkenti Abu Dabi'de yapılmıştı. Aynı yılın temmuz ayında ise Bahreyn'in de katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de ikinci toplantı düzenlenmişti.