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Dünya

BAE, Ürdün ve Mısır'dan ortak proje

Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle gıda güvenliğinde yaşanan sıkıntıları aşmak üzere projeler geliştirdiği açıklandı.

AA2 Haziran 2022 Perşembe 19:27 - Güncelleme:
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Ürdün resmi televizyonu "El-Memleke"ye konuşan Ürdün Ticaret ve Sanayi Bakanı Yusuf eş-Şimali, üç ülkenin "acil gıda güvenliği" dahil çeşitli alanlarda çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Şimali, "Buğday, arpa ve mısır gibi ihtiyaç duyulan birçok tarım ürününün yetiştirilmesi için üç ülke arasında mutabakat var." dedi.

Tarım üretimi için yatırımın BAE'den geleceğini ifade eden Şimali, üç ülke arasındaki iş birliği sürecinde Mısır'ın amonyak, BAE'nin doğal gaz ve Ürdün'ün fosfat sağlamasıyla gübre üretimi yapılacağını kaydetti.

Şimali, üretilen gübrenin öncelikle Ürdün, BAE ve Mısır tarafından kullanılacağını ve ihtiyaç fazlasının başka ülkelere satılacağını duyurdu.

Ürdün, BAE ve Mısırlı yetkililerin katılımıyla 29 Mayıs'ta Abu Dabi'de "Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma İçin Bütünleştirici Sanayi Ortaklığı" konferansı düzenlenmişti. Konferansta, üç ülkenin sanayi alanında iş birliği yapacağı 10 milyar dolar bütçeli bir program açıklanmıştı.

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