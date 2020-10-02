BAE ve Bahreyn ile normalleşen İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları arttı

AA 02 Ekim 2020 Cuma 19:52 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 19:52

Filistinli gruplar, normalleşme anlaşmalarının Tel Aviv yönetimini, başta işgal altındaki Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik olmak üzere Filistinliler üzerindeki ihlallerini arttırma konusunda cesaretlendirdiğini belirtti.

Hamas, İslami Cihad Hareketi ve Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC), İsrail'in işgal altındaki Kudüs'e yönelik ihlallerinin artırmasıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, "Bazı Arap ülkeleriyle imzalanan normalleşme anlaşmalarının ardından, işgalci İsrail ve yerleşimcilerin Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri konusunda cesareti arttı." dedi.

Kasım, İsrail polisi eşliğindeki fanatik Yahudilerin, Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artırması ve Kudüslülerin evlerinin haksız yere yıkılmasının, işgalin etnik temizlik politikasında devam ettiğini ve tüm uluslararası yasa ve normları çiğnediğini kaydetti.

İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen isimlerinden Davud Şihab da "İşgalci İsrail'in bugün işlediği ihlal ve saldırganlıklar, normalleşme anlaşmalarının, 'ilhak planlarını ve ihlalleri durdurdu' yönündeki Arap iddialarını yalanladı." ifadelerini kullandı.

Şihab, işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'daki Filistinlilere ait evleri yıkma ve baskıları artırma girişilerinin ilhak planlarının uygulanması kapsamında olduğunu vurgulayarak tüm İslam ülkelerini İsrail'in bu planlarına karşı durmaları çağrısında bulundu.

FDHKC Siyasi Büro Üyesi Talal Ebu Zarife ise İsrail'in Kudüs'teki işgal politikası, kenti Yahudileştirme ve Müslüman Arap kimliğini değiştirme çerçevesinde, birbirini izleyen hükümetler tarafından belirlenen bir strateji ile yürütüldüğünü ifade etti.

Bazı Arap ülkelerinin normalleşme adımlarıyla İsrail'in saldırganlığının arttığını vurgulayan Ebu Zarife, Filistinliler olarak Kudüs sakinlerinin desteklenmesi ve ihlallere karşı birlik olunması gerektiğini kaydetti.

İsrail, 15 Eylül'de ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen törenle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.