BAE ve Ermenistan arasında anlaşma

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE İnsan Kaynakları Bakanı Abdurrahman bin Abdulmenan el-Avar, ülkesini ziyaret eden Ermenistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Narik Mkrtchian ile bir araya geldi.

BAE'nin dünyanın çeşitli ülkeleriyle "anlayış ve karşılıklı saygı" çerçevesinde ilişkilerini geliştirmeye çalıştığını belirten Avar, "Çalışmak için ülkelerinden gelen işçilerin haklarını güvence altına almak amacıyla" söz konusu anlaşmanın imzalandığını kaydetti.

Avar, "Ermenistan ile insan gücü alanında işbirliğini geliştirmek için yeni bir aşamanın eşiğinde olduğumuzdan eminiz. Önümüzdeki yıllarda bu işbirliğinin daha da artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mkrtchian ise mutabakat zaptının imzalanmasından memnuniyet duyduğunu ve çeşitli alanlarda iki ülke arasında işbirliğini geliştirmek istediklerini bildirdi.

BAE ve Ermenistan arasındaki mutabakat zaptı, Ermenistan'dan BAE'ye gelen işçilerin geliş, ikamet ve istihdamına yönelik düzenlemeler içeriyor.

