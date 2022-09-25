İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2022 Pazar / 29 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,4191
  • EURO
    17,8508
  • ALTIN
    973.148
  • BIST100
    3281.61
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BAE ve İran arasında diplomatik temaslar: Dışişleri Bakanları görüştü
Dünya

BAE ve İran arasında diplomatik temaslar: Dışişleri Bakanları görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmeyi, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

AA25 Eylül 2022 Pazar 12:50 - Güncelleme:
ABONE OL

BAE ajansı WAM'ın haberine göre, Bin Zayid, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulundaki temasları kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkiler, iki ülkenin ortak çıkarlarını sağlayacak şekilde iş birliğini geliştirmenin yolları değerlendirildi.

Ortak öneme sahip meseleler, bölgedeki durum, bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunan bakanlar, BM Genel Kurulunun gündemindeki bir dizi dosyayı da ele aldı.

BAE Dışişleri Bakanı, uluslararası iş birliğini güçlendirmenin, bölgedeki istikrar ve barış desteklerini pekiştirmek için çalışmanın önemini vurguladı.

İran haber ajansı IRNA'ya göre ise iki bakan, birkaç yıl aradan sonra BAE büyükelçisinin Tahran'a atanmasının ardından ikili iş birliğini geliştirmenin yollarını görüştü.

- BAE'NİN 6 YIL ARADAN SONRA TAHRAN'A BÜYÜKELÇİ ATAMASI

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti. İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İranlı göstericiler tarafından ateşe verilmişti

Bunun üzerine Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Sudan İran'la diplomatik ilişkilerini kesmiş, BAE ise ilişkilerini maslahatgüzar seviyesine indirerek Tahran Büyükelçisi olarak görev yapan Seyf Muhammed Ubeyd ez-Zeabi'yi ülkesine geri çağırmıştı.

BAE Dışişleri Bakanlığından 21 Ağustos'ta yapılan açıklamada, gelecek günlerde Büyükelçi Seyf Muhammed ez-Zeabi'nin Tahran'a döneceği bildirilmişti.

Zeabi, yaklaşık 6 yıl aranın ardından eski görevine devam etmek üzere 14 Eylül'de İran'a ulaşmıştı.

  • İran
  • Abdullah bin Zayid Al Nahyan
  • Hüseyin Emir Abdullahiyan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.