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Dünya

BAE ve İsrail arasında yeni işbirliği: Anlaşma imzalandı

İsrail'den iki firmanın Birleşik Arap Emirlikleri'nden G42 firmasıyla koronavirüsle mücadelede teknolojik çözümler geliştirmek amaçlı çalışmak üzere anlaşma yaptığı belirtildi. İsrail basını anlaşmaları tarihi bir gelişme olarak duyurdu.

AA03 Temmuz 2020 Cuma 07:16 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 08:02
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İsrail Ordu Radyosu tarafından yapılan yayında, Rafael ve İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi (İAİ) adlı iki devlet kuruluşunun BAE'de lider teknoloji firmalarından G42 ile Kovid-19 konusunda anlaşmalar imzaladığı kaydedildi.

The Jerusalem Post gazetesi de anlaşmaları tarihi bir gelişme olarak nitelediği haberinde İsrailli firmaların savunma sanayiinde faaliyet gösterdiğini ve anlaşma yapan üç şirketin, Kovid-19'a karşı etkili çözümler sunmak amacıyla araştırma ve geliştirme alanında işbirliği planladığını aktardı.

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Rafael ve İAİ firmaları, İsrail ordusuna, füze ve askeri savunma sanayi ekipmanları sağlıyor.

Abu Dabi merkezli yapay zeka alanında faaliyet gösteren G42 firması da son dönemlerde Kovid-19'la mücadele içerikli olduğu duyurulan çalışmalar yürütüyor.

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