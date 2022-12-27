BAE ve Kosova ikili ilişkileri güçlendirmek istiyor

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, Bin Zayid ile Schwartz BAE'de bir araya geldi.

İki ülke arasında çeşitli alanlarda ilişkileri güçlendirme ve geliştirme yollarının ele alındığı görüşmede, ortak öneme sahip bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Bin Zayid, BAE ve Kosova'nın gelişen ikili ilişkilere sahip olduğuna işaret ederek iki ülkenin tüm alanlarda işbirliğini artırmak istediğini kaydetti.



Bin Zayid, iki ülke halklarının çıkarına olacak şekilde ortak diyaloğu teşvik etmenin önemine dikkati çekti.



Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Schwarz da ülkesinin birçok alanda gelişme ve ilerleme kaydeden BAE ile işbirliğini artırma konusunda istekli olduğunu vurguladı.