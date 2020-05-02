İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0114
  • EURO
    7,7167
  • ALTIN
    383.512
  • BIST100
    101110
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BAE ve Rusya'yı kızdıracak hamle! Hafter'e ikinci hava operasyonu
Dünya

BAE ve Rusya'yı kızdıracak hamle! Hafter'e ikinci hava operasyonu

Libya Ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere ulaşmak üzere Terhune kentine doğru ilerleyen bir yakıt tankerini daha hedef aldı.

AA02 Mayıs 2020 Cumartesi 18:59 - Güncelleme: 02 Mayıs 2020 Cumartesi 19:02
ABONE OL

Libya Ordusu'nun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava kuvvetleri, Sekric Geçidi isimli bölgeden başkentin 90 kilometre güneydoğusunda bulunan Terhune kentindeki Hafter milislerine doğru hareket eden bir yakıt tankerini vurdu.

Libya Ordusu Hava Kuvvetleri, askeri harekat alanı olarak ilan ettikleri bu bölgede silahlı araçlar ve tankerlerin ön izin olmaksızın seyrüseferinin yasak olduğu uyarısını yineledi.

Bugün sabah saatlerinde başkentin 200 kilometre güneyindeki Nesme bölgesinde, Hafter milislerine yakıt taşıyan tankeri hedef aldığını açıklayan Libya Ordusu, söz konusu hava operasyonunun son 24 saat içinde aynı bölgede yapılan dördüncü harekat olduğunu aktarmıştı.

Görüntüler yayınlandı: S-400'ler 400 kilometreden imha etti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.