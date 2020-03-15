AA 15 Mart 2020 Pazar 15:23 - Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 15:23

Suudi Arabistan Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, devletin salgın hastalıkla mücadele çabalarını desteklemek için 13,3 milyar dolarlık bir bütçe tahsis edildiği belirtildi.

Açıklamada, atılan bu adımın, virüse karşı alınan tedbirlerin, KOBİ (küçük ve orta büyüklükteki işletmeler) üzerindeki yansımalarının hafifletilmesi ve bu sektörde çalışanların sermayesinin desteklenmesini hedeflediği aktarıldı.

BAE Merkez Bankası da virüsle mücadele kapsamında 27 milyar dolarlık bir destek programı ortaya koyduklarını açıkladı.

Yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 103'e, BAE'de ise 85'e yükselmişti.