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BAE ve Suudi Arabistan, ortak kripto para birimi oluşturulmasına karar verdi

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkililerinden oluşan bir komite, iki ülkenin finansal işlemlerinde kullanılmak üzere, bankalararası bir kripto para birimi oluşturulmasına karar verdi.

  • DHA
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Emirates News Agency haberine göre, toplam 16 üyeden oluşan ve BAE´den Kabine İşleri Bakanı Mohammad bin Abdullah Al Gergawi ve Suudi Arabistan´dan Ekonomi ve Planlama Bakanı Mohammad bin Mazyad Altwaijri´nin öncülük ettiği söz konusu komite, Pazar günü yaptıkları ilk görüşmede ekonomik, sosyal ve askeri alanlarda bölgesel gelişimin önemine dikkat çekti. Görüşmelerinde finansal alanda blockchain teknolojisinin önemine de değinen yetkililer, komitenin üzerinde anlaştığı yedi ortak girişimin 2019 boyunca uygulamaya konulmasına karar verdi.
 
Ekonomik alanda ise komite, iki ülke arasındaki finansal işlemler için blockchain teknolojisine yönelmeyi değerlendirirken, bankalararası kullanılabilecek bir kripto para birimi projesinin denenmesine karar verdi.
 
Görüşmede, söz konusu projeyle ilgili şu değerlendirmeler yapıldı:
 
"Sınır ötesi dijital para birimi kullanımı deneysel aşamada, blockchan teknolojisinin sınır ötesi ödemelerdeki işlevini daha iyi anlamak amacıyla yalnızca bankalarla kısıtlı kalacak. Söz konusu para birimi merkez bankaları ve katılımcı bankaların dağıtılmış veri tabanı üzerinde kullanılacak.
 
"Bu proje, müşteri çıkarlarını korumayı, teknolojik standartlar belirlemeyi ve siber güvenlik risklerini tanımayı hedeflemenin yanında merkezi bir para biriminin para politikaları üzerindeki etkilerini de inceleyecek."

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