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Dünya

BAE'de ''Bir Milyar Takipçi Zirvesi'' başladı

Dünyadaki sosyal medya içerik üreticilerini bir araya getiren 'Bir Milyar Takipçi Zirvesi', Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai Emirliği'nde başladı.

AA11 Ocak 2025 Cumartesi 17:09 - Güncelleme:
BAE'de ''Bir Milyar Takipçi Zirvesi'' başladı
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BAE resim haber ajansı WAM'a göre, Dubai'de başlayan zirve BAE hükümeti İletişim Başkanlığı tarafından düzenleniyor.

BAE'nin Dubai Emirliği'ndeki Dünya Finans Merkezi, Jumairah BAE Kuleleri ve Dubai Gelecek Müzesi'nde düzenlenen zirve 13 Ocak Pazartesi gününe dek devam edecek.

"Bir Milyar Takipçi Zirvesi", içerik endüstrisi ekonomisini şekillendirme alanında dünyada ilk olma özelliği taşırken aynı zamanda şimdiye kadar düzenlenenler arasında en büyüğü olarak kabul ediliyor.

Bu yılki etkinlikte 15 binden fazla içerik üreticisi ve küresel çapta etkili isimler ile uzmanlardan oluşan 420 konuşmacı bir araya geliyor.

Etkinlikte küresel ve büyük sosyal medya şirketleri ile platformları için 300'den fazla canlı özel oturum düzenlenmesi planlanıyor.

Zirveye ayrıca, etkinlikte yer alacak içerik üreticilerinin takipçilerinden de büyük katılım sağlanması bekleniyor.

  • BirMilyarTakipçiZirvesi
  • SosyalMedyaÜreticileri
  • DubaiEmirliği

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